Arıklı: Seçimler federasyoncular ile iki devletli çözümden yana olanlar arasında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Adnan Türkkan'ın sunduğu Fikir Meydanı programında açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Adnan Türkkan'ın sunduğu Fikir Meydanı programında gündeme ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Arıklı, yaklaşan seçimleri Kıbrıs Türk halkının geleceğini belirleyecek en önemli dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Bakan Arıklı, seçim mücadelesinin şekilleneceğini belirterek, seçimler federasyoncular ile iki devletli çözümü savunanlar arasında dedi.

“İSRAİL-TÜRKİYE ARASINDA SICAK ÇATIŞMA İHTİMALİ VAR”

Bakan Arıklı, konuşmasının devamında bölgedeki güvenlik dengelerine de dikkat çekti. “İsrail ile Türkiye arasında sıcak çatışma ihtimali var. Güney Kıbrıs'a bu nedenle silah yığınağı yapıyor. Federasyoncular bunlarla birleşiyor.” diyerek İsrail ile Türkiye arasında yaşanabilecek olası bir gerginliğe değindi.

“SEÇİMLERDEN SONRA REFERANDUM YAPACAĞIZ”

Erhan Arıklı, olası seçim zaferinin ardından atacakları adımları da açıkça dile getirdi. KKTC’nin mevcut anayasal yapısında köklü bir değişiklik hedeflediklerini belirten Arıklı, “Seçimleri kazandıktan sonra referandum ile anayasadan federasyonu çıkaracağız, devletin adını Kıbrıs Türk Devleti yapacağız.” ifadelerini kullandı.

