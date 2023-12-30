Arjantin BRICS'den Çekiliyor

Arjantin'in yeni devlet başkanı Javier Milei BRICS'e dahil olmayacaklarını duyurdu.



Javier Milei, BRICS grubu üye ülkelere gönderdiği mektupta, "Arjantin Cumhuriyeti'nin 1 Ocak 2024 itibarıyla BRICS'e tam üye olarak dahil edilmesi hükümet tarafından uygun görülmedi" ifadesini kullandı.



Milei, ayrıca dış politikada köklü değişikliklere gideceklerini belirterek, Venezuela, Küba ve Nikaragua'da diktatör rejimlerinin hüküm sürdüğünü iddia ederek bu ülkelerle diplomatik ilişkilerin kesilmesi talimatını verdiğini bildirdi.



Kasım ayında devlet başkanı seçilen Milei'nin yemin törenine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski katılmış, ikili birbirlerine sarılarak kameralara poz vermişti.



Milei, Arjantin Merkez Bankasını kapatacağını, ulusal para birimi peso yerine dolara geçeceğini ve bazı kamu şirketlerinin özelleştirileceğini duyurmuştu.



Milei göreve geldiğinden bu yana Arjantin'de Milei karşıtı protestolar sürüyor.