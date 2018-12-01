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Arjantin'deki G20 zirvesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G20 zirvesinin ilk programı olan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı toplantıya katıldı. Erdoğan, oturum başlamadan önce Amerikan Başkanı Donald Trump ile ayaküstü sohbet etti.

Arjantin'deki G20 zirvesi

G20 Liderler Zirvesi için Arjantin'de olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı özel oturuma katıldı.

G20 Zirvesi'nin Dönem Başkanı ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, toplantı başlamadan önce Costa Salguero Fuar Alan'ında liderleri tokalaşarak karşıladı.

Erdoğan, G20 aile fotoğrafında hazır bulundu, daha sonra diğer devlet başkanlarıyla zirvenin ilk programı olan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı özel oturuma geçti.

Cumhurbaşkanı, oturum başlamadan önce Amerikan Başkanı Donald Trump ile ayaküstü sohbet etti. Görüşme esnasında Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Daha sonra liderler, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin konuşma yaptığı açılışa katıldı. 

Açılışın ardından Tayyip Erdoğan, ikili temaslarda bulundu. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Arjantin #G20
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