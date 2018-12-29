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Arjantin Enerji Sekreteri Javier Alfredo Iguacel istifa etti

Arjantin'de, Enerji Sekreteri Javier Alfredo Iguacel, elektrik fiyatlarına yönelik zam kararının açıklanmasından bir gün sonra görevini bıraktı.

Arjantin Enerji Sekreteri Javier Alfredo Iguacel istifa etti

İstifasını sosyal medyadan duyuran Iguacel, "Devlet Başkanı'na (Mauricio Macri) açıkladığım nedenlerden dolayı, Enerji Sekreterliği görevimden istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

Iguacel, paylaşımında Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'ye olan bağlılığına da değindi.

Öte yandan, Iguacel'in istifasına dair hükümet kanadından bir açıklama gelmedi.

Arjantin Enerji Sekreterliği, 2015'te bakanlık olarak kurulmuş ancak geçen eylül ayında ekonomik önlem paketleri çerçevesinde Enerji Sekreterliğine dönüştürülmüştü.

Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne dün, ulaşım ve doğal gazın yanı sıra 2019 yılında kademeli olarak elektrik kullanımına yüzde 55 zam yapılacağını açıklamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #arjantin enerji sekreteri #Javier Alfredo Iguacel
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