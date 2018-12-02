Zirveye BRICS ülkelerinin ayrı olarak düzenlediği toplantıya: Suriye çıkışı, ticaret savaşları ve Suudi Prens Muhammed bin Selman'ın varlığı damga vurdu.

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te “Adil ve Sürdürülebilir Bir Kalkınma için Fikir Birliği İnşa Etmek” temalı G20 zirvesi sona erdi.



İki gün süren zirvede fikir birliği yerine görüş ayrılıkları öne çıkarken, BRICS ülkeleri ayrı bir toplantı yaptı. Ticaret savaşlarının tehlikesine dikkat çekilen BRICS toplantısında Suriye mesajı verildi.



G20 Zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye konusunda Astana üçlüsünün çabasında dikkat çekti. Suriye'de siyasi çözüm için istikrarın önemli olduğunu söyleyen Putin, Türkiye ve İran ile birlikte bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi.



Zirve sonrası gözlerin çevrildiği Amerika Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping görüşmesinde de uzalaşıya varıldığı belirtiliyor.



Buna göre Trump, 1 Ocak 2019 itibariyle 200 milyar dolar değerindeki ürün için Çin'e uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarılması planından vazgeçti.



Zirvenin öne çıkan konularında biri de Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti oldu. G20 liderleri Suudi veliaht Prens Muhammed bin Selman'a cinayetin aydınlatılması için işbirliği çağrısı yaptı.



G20 Liderler Zirvesi'nin 31 maddelik Sonuç Bildirgesi de açıklandı. Sonuç bildirgesinde uluslararası düzenin kurallara bağlı şekilde sürdürülmesine vurgu yapıldı.



ABD, Paris İklim Anlaşması'nın aynen uygulanması gerektiğine dikkat çekilen maddeye katılmayan tek ülke oldu.



Uluslararası ekonomik düzene atıf yapılan bildirgede, Dünya Ticaret Merkezinin yetersiz kaldığına dikkat çekildi.



Bildirgenin son maddesinde ise 2019 yılındaki G20 Zirvesi'nin Japonya'da, 2020'deki zirvenin ise Suudi Arabistan'da yapılmasına karar verildiği belirtildi.



Bu yıl ev sahipliğini Arjantin'in yaptığı ve 19 lider ile Avrupa Birliği'nin katıldığı zirve G20 Liderler Bildirgesi'nin imzalanmasıyla sona erdi.





ulusal.com.tr