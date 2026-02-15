Arjantinli Bakanın canlı yayında zor anları: Elektrik çarpınca yere yığıldı

Cordoba eyaletinde Güvenlik Bakanı Juan Pablo Quinteros, polisin kullanmayı planladığı düşük voltajlı elektrik akımı üreten eldiveni canlı yayında kendi üzerinde denedi. Akımın etkisiyle dizlerinin üzerine çöken Quinteros, “Dayanılacak gibi değil” dedi.

Arjantin’in Cordoba eyaletinde Güvenlik Bakanı Juan Pablo Quinteros, eyalet polisinin suçluları etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirdiği elektrik şoklu eldiveni canlı yayında bizzat denedi.

Quinteros, düşük voltajlı elektrik akımı üreten ve "G.L.O.V.E CD3" adı verilen eldiveni aktif şekilde kullandıktan sonra akımın etkisiyle dizlerinin üzerine çöktü.

'AYNI ANDA ON BİN MUTFAK ÇAKMAĞI ÇARPIYORMUŞ GİBİ'

Eldivendeki akımı doğrudan hissettiğini belirten Quinteros, yaşadığı deneyimi şu sözlerle anlattı:

"Dayanılacak gibi değil. Videolarda görmüştüm ama insan elinden omzuna kadar yayılan çok güçlü bir elektrik boşalması hissediyor, sanki aynı anda on bin mutfak çakmağı çarpıyormuş gibi. Öyle ki başka hiçbir şeye güç yettiremiyorsunuz."

Quinteros, ekipmanların sahaya çıkmadan önce test edilmesi gerektiğini söyledi. Quinteros, "İşe yarayabilir de yaramayabilir de. Polise sokakta görevini yerine getirebilmesi için verilen ekipmanların test edilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte polis için yeni ekipmanlar da sergilendi. Balistik kasklar, biber gazı ve diğer düşük etkili silahların da tanıtıldığı etkinlikte, elektrik şoklu eldiven yeni teknolojik donanımlar arasında en çok dikkati çeken parça oldu.

Yetkililer, ürünün halen deneme aşamasında olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Arjantin elektroşok elektrik
