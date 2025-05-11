Arnavutluk sandık başında: Kritik seçimde oy kullanma başladı

Balkan ülkesi Arnavutluk, demokrasi tarihinin 11. genel seçimi için bugün sandık başına gitti. Yerel saatle 07.00’de başlayan oy verme işlemi, saat 19.00’da sona erecek. Seçimlerde 3 milyon 713 bin 761 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.

53 PARTİ, 3 KOALİSYON YARIŞIYOR

1991'de komünist rejimin sona ermesinin ardından yapılan bu 11. seçimde, 140 sandalyelik parlamentoya girmek için 53 siyasi parti ve 3 seçim öncesi ittifak mücadele ediyor. Yarışın en iddialı iki ismi; Başbakan Edi Rama liderliğindeki Sosyalist Parti (PS) ile eski Başbakan Sali Berisha'nın önderliğini yaptığı Demokratik Parti (PD) olarak öne çıkıyor.

Demokratik Parti, bu seçimde Büyük Arnavutluk İttifakı çatısı altında toplam 25 partiyle birlikte hareket ediyor. Seçimlere katılan diğer partiler arasında Avro-Atlantik Koalisyonu, İmkan Partisi, Ortak Hareket Partisi, Arnavutluk Oluyor Girişimi, Sosyal Demokrat Parti ve Arnavut Ulusal İttifakı gibi oluşumlar da bulunuyor.

AGİT’TEN 100 GÖZLEMCİ GÖREVDE

Seçimin şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleşmesi için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’ndan (AGİT) yaklaşık 100 gözlemci Arnavutluk’ta görev yapıyor. Seçim güvenliği açısından bu gözlemcilerin varlığı önemli bir rol oynuyor.

Arnavutluk seçim yasalarına göre, bir partinin parlamentoya girebilmesi için en az yüzde 1 oy alması gerekiyor. Ülkede çoğunluğu Müslüman olan halkın yanı sıra, Katolik, Ortodoks, Bektaşi ve Protestan inançlarına mensup vatandaşlar da bulunuyor. Ayrıca ülkede Yunan, Makedon, Karadağlı, Boşnak, Roman gibi birçok farklı etnik grup yaşıyor.