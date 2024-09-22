Arnavutluk'ta yeni bir devlet kuruluyor!

Rama, projenin yalnızca birkaç yakın yardımcısı tarafından bilindiğini ve ABD dahil olmak üzere NATO müttefiklerinin henüz bilgilendirilmediğini belirtti. Başkent Tiran'da kurulacak olan ve “Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti” olarak adlandırılacak bu yapı hakkında daha fazla detayın yakında açıklanacağını söyledi. Bunun uzun vadeli bir süreç olduğunu vurgulayan Başbakan, devletin askeri güç, sınır muhafızları veya yargı sistemi gibi unsurları olmayacağını da ekledi.

Yeni kurulacak devletin pasaport renginin yeşil olacağını belirten Rama, pasaport almaya uygun kişilerin kimler olacağının ise henüz belirlenmediğini dile getirdi. Bunun bir toprak meselesi değil, manevi bir konu olduğunun altını çizdi.

Rama Haberi Doğruladı

Arnavutluk Başbakanlık Basın Ofisi de, AA muhabirine, New York Times'da çıkan bu haberin doğru olduğunu teyit etti. Haberde, kurulması planlanan yeni devletin, Vatikan'ın yalnızca dörtte biri büyüklüğünde olacağı bilgisi de paylaşıldı.

Arnavutluk'taki son nüfus sayımına göre, 2 milyon 400 bin kişilik nüfusun yaklaşık 115 bini Bektaşilerden oluşuyor.