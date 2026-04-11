Artemis 2, dünyaya döndü!
NASA'nın Ay'a yönelik yürüttüğü Artemis 2 misyonu kapsamında uzaya gönderilen Orion kapsülü, 10 günlük görevini tamamlayarak Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı.
NASA'nın Ay keşif programı kapsamındaki Artemis 2 görevi başarıyla sonuçlandı. 1 Nisan'da Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılan Orion kapsülü, 10 günlük yolculuğunun ardından Dünya'ya döndü.
Kapsül, ABD doğu yakası yerel saatiyle 20:07'de, Türkiye saatiyle ise 03:07'de California eyaleti açıklarında Pasifik Okyanusu'na dakikası dakikasına öngörülen vakitte iniş yaptı.
UZAYDA MESAFE REKORU KIRILDI
Komutan Reid Wiseman, pilot Victor Glover, görev uzmanı Christina Koch ve Kanadalı astronot Jeremy Hansen'den oluşan 4 kişilik mürettebat, Dünya ve Ay çevresinde gerçekleştirdikleri 10 günlük görev uçuşunda toplam 1 milyon 118 bin kilometreye yakın yol katetti.
Görev sırasında Dünya'dan yaklaşık 407 bin kilometre uzaklaşan ekip, gezegenimizden şimdiye kadar katedilen en uzak mesafe rekorunu kırdı.
Astronotlar, misyon süresince uzay aracındaki sistemleri test ederken, gelecek misyonlarda iniş yapılabilecek potansiyel bölgeleri araştırdı.
AY'IN GÖRÜLMEYEN KISIMLARI FOTOĞRAFLANDI
Artemis 2 ekibi, Ay yüzeyine iniş yapmamasına rağmen uydunun bugüne kadarki en yakın ve net fotoğraflarını çekmeyi başardı. Mürettebat, Ay'ın daha önce insan gözüyle görülmemiş kısımlarını ilk defa gören ve görüntüleyen ekip olarak tarihe geçti.
Gerçekleştirilen bu görev, Ay yüzeyine inişin hedeflendiği bir sonraki aşama olan Artemis 3 misyonu için kritik bir hazırlık adımı niteliği taşıyor.
Dünya atmosferine girişinin ardından saatte 30 kilometre hızla okyanus sularıyla buluşan Orion kapsülünün soğuması için bir süre beklendi. Ardından yardım ekipleri botlarla kapsüle yanaşarak inişi tamamlayan astronotlarla ilk irtibatı sağladı.
Planlamalara göre, inişten sonraki iki saat içinde mürettebat uzay aracından çıkarılarak helikopterlerle USS John P. Murtha gemisine taşınacak. Astronotlar, gemide kapsamlı bir tıbbi incelemeye tabi tutulacak.