Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ASEAN'ın 33. zirvesi Singapur'da yapılıyor. Zirveye Güney Asya ülkeleri dışında Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Rusya ve Avustralya liderleri de katılıyor. Zirvede bölgesel ekonomik ilişkiler ve güvenlik konuları ele alınıyor.

33. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği Zirvesi Singapur'da düzenleniyor. 11 Kasım'a başlayan zirveye Güney Asya dışından çok sayıda ülke lideri ve uluslararası ekonomi kuruşlarından yöneticiler de katılıyor.



ASEAN'ın kurucu üyesi Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor. Türkiye de topluluğun Sektörel Diyalog Ortağı konumunda.



Zirveye 10 ASEAN üyesi ülke dışında Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Rusya ve Avustralya liderleri de oturumlarda yer aldı. Ayrıca liderler arasında ikili görüşmeler de yapıldı.



Zirvede, Güney Çin Denizi, bölgesel ekonomik ortaklık, jeopolitik ve ekonomik değişim döneminde izlenecek yollar görüşüldü.



Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Kıçiang, katıldığı bir oturumda ABD ile yaşanan ticaret savaşı, Güney Çin Denizi ve ASEAN bölgesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Li, "Ticaret savaşında kazanan taraf yok. Birbirimizin temel çıkarlarına saygı duyduğumuz sürece sorunu çözmenin bir yolu olacaktır." ifadesini kullandı.



Zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katılıyor. Putin böylece ilk kez Singapur'a bir resmi ziyaret gerçekleştirdi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence (Mayk Pens) de zirve için Singapur'da bulunan isimlerden biri.



Zirve kapsamında, ilk kez bir bölge, e-ticaret anlaşmasına imza attı. ASEAN bölgesini oluşturan ülkeler arasında, e-ticaretin yaygınlaşmasını ve kolaylaşmasını öngören anlaşma imzalandı.





ulusal.com.tr