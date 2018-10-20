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ASEM Zirvesi Sonuç Bildirisi yayımlandı

Avrupa ve Asya'dan 51 ülke liderini bir araya getiren ASEM Zirvesi Sonuç Bildirisi yayımlandı. Bildiride, "Çok taraflı dünya düzeni" vurgulandı.

ASEM Zirvesi Sonuç Bildirisi yayımlandı

ASEM Zirvesi'nin Sonuç Bildirisi yayımlandı. Uluslararası yapılara ve ülkelere "çok taraflı" ve uluslararası hukuka uygun hareket edilmesi çağrısı yapıldı. 

Bildiride, tarafların uluslararası hukuka uygun bir şekilde "çok taraflı dünya düzenine" verdiği destek vurgulandı. "Son dönemdeki uluslararası gelişmeler, ASEM'in kurallara dayalı, çok taraflı küresel düzen için oynadığı kilit rolü ortaya koyuyor." ifadesine yer verildi. 

Avrupa ve Asya ülkelerinin halklarını birbirine yakınlaştırmak için bağların geliştirilmesi gerektiğine işaret edilen bildiride, bu alandaki ortak çalışmalara hız verilmesi gerektiği belirtildi. 

Bildiride, İran'la diplomatik diyaloğa ve İran nükleer anlaşmasına destek verilmesi gerektiği kaydedildi. 

Liderlerin ASEM kapsamında radikalleşme, terör finansmanı, internetin terör örgütleri tarafından kullanımı ve yabancı terörist savaşçılarla mücadele konusunda iş birliğini artırmada kararlı oldukları bildiride yer aldı. 

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #asem
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