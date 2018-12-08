Asi Nehri yem yeşil oldu. Nedeni ise su üzerindeki sümbüller. Nehirde temizlik çalışması başlatıldı.

Burası Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri...



Nehrin bazı bölümlerini su sümbülleri kapladı.



Hatay Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri nehir yüzeyini istila eden su sümbülleri için çalışma başlattı.



Temizlik çalışanları tekne yardımıyla Asi Nehri üzerinde geniş bir alana yayılan istilacı bitkileri topladı.



Su sümbüllerini temizleme çalışmalarının hava koşullarına bağlı olarak birkaç gün süreceği öğrenildi.



ulusal.com.tr