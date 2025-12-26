Aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi: Çin’den ABD’ye yaptırım kararı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan’a yönelik silah satışları nedeniyle 20 ABD savunma şirketi ile 10 üst düzey yöneticiye yaptırım uygulanacağını resmen duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, ABD’nin Tayvan bölgesine 11,1 milyar dolarlık silah satışı yapacağını açıklamasının “tek Çin” ilkesini ve üç Çin-ABD Ortak Bildirisi’ni ciddi şekilde ihlal ettiği savunuldu.

Açıklamada, “ABD, yakın zamanda Çin’in Tayvan bölgesine büyük ölçekli silah satışı yapacağını duyurdu. Bu durum ‘tek Çin’ ilkesini ve üç Çin-ABD Ortak Bildirisi’ni ciddi şekilde ihlal etmekte, Çin’in iç işlerine müdahale etmekte ve Çin’in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü zedelemektedir” ifadelerine yer verildi. Çin’in, Yabancı Yaptırımlara Karşı Koyma Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca yaptırım kararı aldığı belirtildi.

Yaptırım kapsamına alınan şirketlerin ve kişilerin Çin’deki varlıklarının dondurulduğu kaydedildi. Çinli yerli kuruluşlar ve bireylerin bu şirketler ve kişilerle iş yapmasının yasaklandığı vurgulandı.

20 ŞİRKETE YAPTIRIM KARARI

Yaptırım listesine giren 20 ABD savunma şirketi arasında Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services, St. Louis’deki Boeing, Gibbs & Cox, Advanced Acoustic Concepts, VSE Corporation, Sierra Technical Services, Red Cat Holdings, Teal Drones, ReconCraft, High Point Aerotechnologies, Epirus, Dedrone Holdings, Area-I, Blue Force Technologies, Dive Technologies, Vantor, Intelligent Epitaxy Technology, Rhombus Power ve Lazarus Enterprises bulunuyor.

10 ÜST DÜZEY YÖNETİCİ DE LİSTEDE

Aynı karar kapsamında yaptırım uygulanan 10 üst düzey yönetici ise şöyle sıralandı: Anduril Industries kurucusu Palmer Luckey; L3Harris Technologies Başkan Yardımcısı; L3Harris Maritime Services Başkan Yardımcısı ve Baş Muhasebe Sorumlusu John Cantillon; Advanced Acoustic Concepts Başkanı ve CEO’su Michael J. Carnovale; VSE Corporation Başkanı ve CEO’su John A. Cuomo; Teal Drones, Inc Başkanı Mitch McDonald; Rhombus Power Inc kurucusu ve CEO’su Anshuman Roy; Vantor Başkanı ve CEO’su Dan Smoot; Dedrone Holdings Inc CEO’su Aaditya Devarakonda; High Point Aerotechnologies Başkanı Ann Wood; ReconCraft’ın kurucu ortağı ve CEO’su Jay Hoflich. Söz konusu kişilere ayrıca vize verilmeyeceği belirtildi.

“AŞILMAMASI GEREKEN İLK KIRMIZI ÇİZGİ”

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Tayvan meselesinin Çin’in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını ve Çin-ABD ilişkilerinde “aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi” olduğunu belirtti. Sözcü, bu çizgiyi aşmaya veya Tayvan sorunu konusunda provokasyon yapmaya kalkışan herkesin Çin’in “kararlı yanıtıyla” karşılaşacağını ifade etti. Tayvan’a silah satan herhangi bir şirket veya bireyin bu davranışının bedelini ödeyeceğini kaydeden sözcü, hiçbir ülke veya gücün Çin’in ulusal egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını hafife almaması gerektiğini söyledi.

Çin yönetimi Tayvan’ı kendi toprağı olarak görürken, Tayvan yönetimi “bağımsız bir ülke” olduğunu savunuyor. Pekin yönetimi “barışçıl yeniden birleşme” ifadesiyle Tayvan’ı yeniden Çin’e bağlama hedefini dile getiriyor ancak bunun için güç kullanmaktan çekinmeyeceğini de belirtiyor. Çin ayrıca diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını “egemenlik ihlali” olarak değerlendiriyor.