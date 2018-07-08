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Aşırı sıcak nedeniyle ölenlerin sayısı 54'e yükseldi

Kanada'da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 54’e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin çoğu yaşlı... Hava sıcaklığının 2 gün içinde mevsim normallerine döneceği açıklandı.

Aşırı sıcak nedeniyle ölenlerin sayısı 54'e yükseldi

Kanada'nın Quebec eyaletinde 29 Haziran’dan bu yana etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle ölenlerin sayısı 54’e yükseldi.
 
Montreal Halk Sağlığı Direktörü Dr. Mylene Drouin, sadece Montreal’de aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısının 33'e çıktığını açıkladı. Geri kalan 21 ölüm vakasının diğer şehirlerde yaşandı.

Yapılan açıklamada özellikle yaşlılar ve kronik hastalıkları olanların, binaların içindeki ısı birikiminden olumsuz etkilendiği belirtildi.

Öte yandan Quebec eyaleti genelindeki sıcak hava alarmını kaldırıldı. Hava sıcaklığının iki gün içinde mevsim normallerine dönmesinin beklendiğini duyuruldu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #sıcak #Kanada
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