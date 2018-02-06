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Assange davasında karar haftaya

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın İngiltere'de hakkında verilen yakalama kararına itirazına ilişkin davada karar, haftaya ertelendi.

Assange davasında karar haftaya

Assange'ın, İngiltere'de hakkında verilen yakalama kararına itirazının görüşüldüğü davada kararın, 13 Şubat salı günü verileceği bildirildi.

Assange, avukatları aracılığıyla, İsveç'te hakkındaki davaların düşürülmesinin ardından İngiltere'deki yakalama kararının da temelini yitirdiğini savundu. Mahkeme bugünkü ilk kararında, Assange'ın kefaletle serbest bırakılmış olmasına karşın mahkeme huzuruna gelmemesinden dolayı suç işlediğine hükmetti. Avukatlarının, Assange'ın "özel durumunu" öne sürerek yakalama kararının kaldırılması talebini inceleyen mahkeme, bu konudaki hükmü 13 Şubat'a erteledi.

Assange da Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Mahkeme hakkımdaki yakalama kararı davasını erteledi. Hüküm önümüzdeki Salı, 13 Şubat 2018'de." ifadelerini kullandı.
46 yaşındaki Avustralya vatandaşı Assange, gün içinde sosyal medya hesabından yayınladığı mesajlarda, İngiltere'de hakkında verilen yakalama kararına itirazının reddedildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirmişti. Assange, “Hükümetin bugünkü davayı kazandığı, yalan haber. Böyle bir şey söz konusu değil. Duruşma devam ediyor. Sadece bir argümanımız hakkında karar verildi.” ifadelerini kullanmıştı.

Mahkemeye yaptığı başvuruda kullanılan 4 argümandan yalnızca birinin reddedildiğini belirten Assange, diğer argümanlardan herhangi birinin kabul edilmesi halinde davayı kazanacağını savunmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #yakalama emri #Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nin #Julian Assange #ingiltere
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