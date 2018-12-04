Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'de Amerika'yı masa dışı bırakan Türkiye, Rusya ve İran ortaklığındaki Astana sürecini hedef aldı. Jeffrey, "Artık Astana'nın fişini çekme vakti" dedi. Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi Suriye'deki siyasal bir çözüm için Cenevre'nin takip edilmesi gerektiğini öne sürdü.









Astana'nın Suriye'de anayasa komisyonu üyelerini belirleyemediğini savunan Amerikalı temsilci, gelinen noktada sürecin artık sona geldiğini ileri sürdü.



Amerika ve Türkiye arasındaki gerilim hatlarından olan Menbiç ile ilgili sorular yönetildi Jeffrey'e. Bölgedeki PKK/PYD varlığı ve terör örgütü ile görüşüp görüşmediği soruldu.



James Jeffrey, Amerika'nın Suriye politakasına ilişkin soruya verdiği yanıtta "Amaçlarının IŞİD'i temizlemek" olduğunu söyledi, "Asıl tehdit Rusya" dedi.





ulusal.com.tr Suriye'de siyasi çözüm için hazırlıklarını sürdüren Astana üçlüsü, Amerika'nın hedefinde. ABD ’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'deki koalisyon ortakları İngiltere, Fransa, Almanya, Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan temsilcileriyle görüştü. Görüşme sonrası gazetecilere açıklama yapan Jeffrey, Astana'yı hedef aldı.Astana'nın Suriye'de anayasa komisyonu üyelerini belirleyemediğini savunan Amerikalı temsilci, gelinen noktada sürecin artık sona geldiğini ileri sürdü.Amerika ve Türkiye arasındaki gerilim hatlarından olan Menbiç ile ilgili sorular yönetildi Jeffrey'e. Bölgedeki PKK/PYD varlığı ve terör örgütü ile görüşüp görüşmediği soruldu.James Jeffrey, Amerika'nın Suriye politakasına ilişkin soruya verdiği yanıtta "Amaçlarının IŞİD'i temizlemek" olduğunu söyledi, "Asıl tehdit Rusya" dedi.

