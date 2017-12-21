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Astana görüşmeleri başladı

Astana görüşmelerinin 8'ncisi Kazakistan'ın başkentinde başladı. 2 gün sürecek görüşmelerde ana gündemi Soçi'de yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi olacak.

Astana görüşmeleri başladı

8. Astana Görüşmeleri Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.

Garantör ülkeler Türkiye, Rusya İran ve Suriyeli Muhaliflerin hazır bulunduğu görüşmelere Amerika ve Ürdün de gözlemci ülke olarak katıldı. Görüşmelerin yarınki oturumuna Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın da katılması bekleniyor.

Görüşmelerin ilk günü ikili ve üçlü görüşmelerle geçti. Bu kapsamda Türk ve Rus heyetleri bir araya geldi. Ardında da Türk ve İran heyeti de bir görüşme yaptı.

Görüşmelerin ikinci ve son gününde, Genel Kurul Toplantısı yapılması bekleniyor.

Görüşmelerde ana gündem maddesi ise; Soçi'de gerçekleşecek olan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi. Kongre hazırlıklarının yanı sıra tutuklu ve esirlerin serbest bırakılması, cenazelerin teslim edilmesi, tarihi alanların mayınlardan temizlenmesi ve insani yardımların girişinin sağlanması de konuşulacak.

Bu arada Irak'ın da Astana görüşmelerine dahil olmak istediği ve bu talebini Rusya'ya ilettiği belirtildi. Irak'ın son görüşmelere katılıp katılmadığı henüz bilinmiyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #astana görüşmeleri
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