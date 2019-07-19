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Astana görüşmeleri başlıyor

Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı 1-2 Ağustos'ta Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapılacak. Toplantının Rusya ile Türkiye arasında askeri ve teknik konular dâhil gelişen çok yönlü işbirliğinin, Suriye sorununun çözümüne de olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Astana görüşmeleri başlıyor

Astana formatlı Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı Nur Sultan'da 1-2 Ağustos'ta yapılacak.

Toplantıda, İdlib ve Suriye'nin kuzeydoğusu başta olmak üzere Suriye'deki mevcut durum ele alınacak. Taraflar arasındaki güven artırıcı önlemler ve anayasa komitesinin oluşturulması da görüşülecek.

Rusya ile Türkiye arasında askeri ve teknik konularda dâhil gelişen çok yönlü işbirliğinin, Suriye sorununun çözümüne de olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Toplantıya garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın yanı sıra Suriye ve muhalifler de katılacak. Ayrıca Birleşmiş Milletler, Ürdün, Lübnan ve Irak heyetleri de 13. Garantörler Toplantısı'nda gözlemci olarak hazır bulunacak.

İkili ve üçlü teknik görüşmelerle başlayacak toplantının ana oturumu, 2 Ağustos'ta düzenlenecek.


ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye
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