Kazakistan'da düzenlenen Suriye konulu 9. Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran, Gerginliği Azaltma Bölgeleri ile ateşkes rejiminin korunmasında mutabık kaldı. Sonraki toplantının Soçi'de yapılması kararı alındı.

Suriye konulu yüksek düzeyli Astana toplantılarının dokuzuncusunu yapıldı.Kazakistan'ın başkenti Astana'da sona eren toplantının ardından heyetler, basın toplantıları yaptı. Türkiye, Rusya ve İran, Gerginliği Azaltma Bölgeleri ile ateşkes rejiminin korunmasında mutabık kaldı.Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Doğu Guta ve Humus'un kuzeyinde gerçekleştirilen zorunlu tahliye operasyonlarına ilişkin çekincelerinin kayda geçirildiğini vurguladı.Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev de Türkiye'nin İdlib'deki rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.Aleksandr Lavrentyev, "Suriye'deki İdlib bölgesinde hükümet ile muhalif silahlı gruplar arasında çatışma yaşanmasının önlenmesi konusunda Türkiye'den yardım bekliyoruz" dedi.Lavrentyev, yakın zamanda birinci İdlib gerilimi azaltma bölgesi sınırları boyunca Türk askerlerinin görev yapacağı 12. gözlem noktası oluşturulacağını da açıkladı.Astana görüşmelerinin sonraki ayağının Temmuz ayında Soçi'de yapılması kararlaştırıldı.