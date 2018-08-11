Atlantik ile köprüleri atma noktasına gelen Türkiye, adım adım Asya ile bütünleşiyor. Hem ekonominin hem de diplomasinin rotası Asya'ya göre şekilleniyor. ABD, Rusya ve İran'ın ardından Türkiye'ye de yaptırım uygulamaya başlarken, Tahran Ankara'ya dayanışma mesajı verdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede Ruhani'nin destek mesajını aktardı. Erdoğan da memnuniyetini dile getirdi.

Amerika'nın bölgeye yönelik baskısı hem bölgesel direnci arttırıyor hem de dayanışma köprülerini sağlamlaştırıyor.



İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi'nin Ankara'da yaptığı temaslarla ilgili bilgi verdi.



İkinci kez Türkiye'yi ziyaret eden Vaizi, Ankara'ya dayanışma mesajı verdi.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yazılı mesajını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileten Vaizi, Tahran’ın Amerikan yönerimini yaptıklarına pişman edene kadar direnme azmini aktardı.



Erdoğan da Ruhani’nin mesajını almaktan memnuniyetini dile getirerek İran ile işbirliğini devam ettirme iradesini teyit etti.



İki ilişkilerin gelişmesi ve muhtemel engellerin giderilmesine vurgu yapan Erdoğan, yakın gelecekte Ruhani ile görüşme temennisinde bulundu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Vaizi'ye ABD'nin İran'a ambagolarını Türkiye’nin uygulamayacağını teyit etti. Çavuşoğlu ''Açık bir şekilde Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoları uygulamayacağımızı ilan ettik'' dedi.



Tahran, Dışişleri Bakanı düzeyinde de Ankara'ya desteğini iletti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'ın NATO müttefiki Türkiye'ye ekonomik zorlukları coşkuyla dayatması utanç verici" mesajını paylaştı. Zarif, "Biz daha önce de komşularımızın yanındaydık şimdi de yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.



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