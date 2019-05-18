Çin başkenti Pekin'de başlayan Asya Medeniyetleri Diyalog Konferansı etkinlikleri kapsamında Asya Kültür Karnavalı düzenlendi. Pekin'deki Ulusal Stadyum'da gerçekleşen etkinlik izleyicileri büyüledi

Asya Medeniyetleri Diyalog Konferansı eş zamanlı kültürel etkinliklerle devam ediyor.



Çin'in başkenti Pekin'de başlayan Asya Medeniyetleri Diyalog Konferansı etkinlikleri kapsamında Asya Kültür Karnavalı düzenlendi.



Arıtılmış gerçeklik teknolojisinin uygulandığı sahne şovları, görsel bir şölen sundu.



Pekin Ulusal Stadyumu'nu gerçek bir kuş yuvasına dönüştüren artırılmış gerçeklik teknolojisi, sanal dev bir anka kuşunu stadyumun etrafında uçurdu.



Aynı zamanda seyircilere gözlüksüz izleyebilecekleri bir 3D havai fişek gösterisi sunan karnaval, Çin'in multimedya teknolojilerini sergilediği bir geçit törenine dönüştü.



Gösteriler, "Gençliğin Kutlanması, Asya Rüyası" temasıyla gerçekleştirildi. Çin ve Asya uygarlıklarının kendine özgü cazibesi, çeşitli sanat performansları ve ileri teknoloji sahne efektleriyle sergilendi.



Kültür etkinlikleri kapsamındaki gösteriler, 47 farklı ülkeden gelen 30 binden fazla sanatçı tarafından sahnelendi.



Asya medeniyetleri ile dünyanın diğer medeniyetleri arasındaki iletişim ve paylaşımı çoğaltma gayesinde olan etkinlikler, 27 Mayıs'a kadar devam edecek.



ulusal.com.tr

