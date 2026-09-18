Asya Oyunları'nda skandal: Güney Kore-Bangladeş maçında yanlışlıkla Kuzey Kore marşı çalındı

Japonya'nın Gifu kentindeki Gifu Prefectural Green Stadı, Asya Oyunları kapsamındaki erkekler çim hokeyi müsabakasına ev sahipliği yapıyordu. Güney Kore ile Bangladeş arasındaki karşılaşma başlamadan önce protokol gereği milli marşların çalınması bekleniyordu. Ancak organizasyonda bir aksaklık yaşandı ve hoparlörlerden Güney Kore'nin değil, Kuzey Kore'nin milli marşı yükseldi.

Bu durum, sahadaki Güney Koreli oyuncularda büyük bir şaşkınlığa yol açtı.

ORGANİZASYON KOMİTESİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yonhap ajansının haberine göre, hatanın fark edilmesinin ardından organizasyon komitesi devreye girdi. Önce Bangladeş'in milli marşı çalındı, ardından sırayı doğru şekilde Güney Kore'nin marşı aldı. Böylece aksaklık, maç başlamadan telafi edilmiş oldu.

Marş krizinin ardından oynanan maçta Güney Kore erkekler çim hokeyi milli takımı, Asya Oyunları A Grubu'ndaki ilk maçında rakibi Bangladeş'i 5-0 mağlup etti.