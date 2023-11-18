Asya'da Devlet Birikimi Çalıştayı

Ulusal Strateji Merkezi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin düzenlediği Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Asya'da Devlet Birikimi Uluslararası Çalıştayı İstanbul'da devam ediyor.



Çalıştayda bilim insanları görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı. Farklı ülkelerden akademisyenler sunumlarını yaptı.



Çalıştaydaki sunumunda Çinli akademisyen Liang Yingying Çin ile Türkiye'nin modernleşme süreçlerinin benzerlikler gösterdiğini söyledi. Ulasal Kanal'a konuşan Liang diğer akademisyenlerin sunumlarından çok faydalandığını söyledi.



"Tıpkı bu konferansın teması olan "Asya'da devlet birikimi" gibi, her akademisyen bu konuyu kendi uzmanlık araştırma alanıyla sundu ve Asya ülkelerinin tarihini zorluklarla dolu ama aynı zamanda fırsatlarla dolu yeni bir dönemde nasıl ele almamız gerektiğini tartıştık. Bu konferans akademisyenler için çok iyi bir iletişim platformu sağladı. Bazı Türk akademisyenlerin Çin'in eski tarihi hakkındaki çalışmalarını öğrendiğimde şaşırdım. Akademisyenlerin birbirleriyle daha iyi ve daha fazla iletişime sahip olmalarını diliyorum. Teşekkür ederim."



Prof. Dr. Atakan Hatipoğlu ise Batı Merkezli yazılan tarihin tartışılması gerektiğini ifade etti.



