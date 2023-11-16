Asya'dan Afrika'ya Yedi Kıtadan Haberler! İşte Dünya Turu

Paşinyan 23 Kasım'da Belarus'un başkenti Minsk'te gerçekleşecek Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü KGAÖ zirvesine katılmayacağını açıkladı. Karara Rusya'dan sert tepki geldl. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, kararın "yanlış" olduğunu, Ermenistan için yararlı olmadığını belirtti. Paşinyan'ın ikili oynadığını belirten Zaharova, Ermenistan'ın Avrasya Ekonomik Birliğinde ekonomik çıkar sağlamaya çalıştığını kaydetti.



İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, göreve gelir gelmez soluğu Ukrayna'da aldı. Kiev'e gitti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodmir Zelenkiy ile el sıkıştı. Zelenskiy, Cameron'dan kış arifesinde sivil ve kritik altyapıyı Rus saldırılarından korumak için hava savunma sisteminin güçlendirilmesini istedi. İkili görüşmede alternatif tahıl koridoru çalışması değerlendirildi. Kiev yönetimi İngiltere'den Ukrayna'nın barış formülünü desteklemesi talep etti.

İspanya'da ayrılıkçı Katalanlara af girişimi protesto edildi. Koalisyon hükümeti kurmak için Meclisten güvenoyu isteyen Sosyalist İşçi Partisi PSOE lideri ve mevcut Başbakan Pedro Sanchez'e tepki vardı. Sanchez'in başkent Madrid'deki parti binası önünde yapılan eylemin 12. gününde "Yaşasın İspanya'nın Birliği", "Katalonya İspanyadır", "Hainlere huzur yok" yazılı pankartları asılıydı. İspanyol bayrakları taşıyan yaklaşık 2 bin gösterici, "Hain Sanchez", sloganları attı. PSOE binası önüne barikat kuran güvenlik güçlerine taş ve şişe atılmaya başlanmasıyla birlikte de polis göstericilere müdahale etti.



Latin Amerika'da barış ve birlik rüzgarları esiyor. Venezuela ve Paraguay, 4 yıllık aranın ardından bozulan diplomatik ilişkilerini tekrardan düzeltme kararı aldı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena arasındaki görüşmelerden sonra iki ülke Dışişleri Bakanlıkları ortak açıklama yaptı. "İki lider de iki ülke arasında diplomatik ve konsolosluk ilişkilerini yeniden kurmaya karar verdi." ifadesine yer verildi.



Kolombiya hükümeti ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri FARC üyeleri de barış yoluna girdi. Kolombiya yönetimi askıya alınan barış müzakerelerinin yeniden başlayacağını duyurdu. Buna göre FARC'ın çatı örgütü olarak da bilinen Estado Mayor Central (EMC) ile 6 Kasım'da askıya alınan barış görüşmeleri 24 Kasım'da tekrardan başlayacak.



Afrika kıtasında ise emperyalizme karşı zafer haberleri gelmeye devam ediyor. Fransa'nın sözde barış gücü ile koruduğu terör örgütleri Kidal'dan temizlendi. Mali yönetiminin verdiği sürenin dolması ile BM gücü MİNUSMA'nın Kidal'dan çıkı. Korumasız kalan terör örgütleri Mali ordusunca Kidal'dan yok edildi. Kidal operasyonuna Mali'de 2021'den bu yana sahada olduğu belirtilen Rus savaşçı grubu Wagner'de katıldı. İlk kez görüntülenen Wagner askerleri, Kidal şehrinin kontrolünü alan Mali ordusu unsurlarıyla yan yana görüntü verdi. Mali ordusunun teröristleri ezmesini halk coşkuyla kutladı.



Belçika'da Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Ufuk Avrupa Proje Pazarı'nın açılışı yapıldı. Açılışa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, programda konuşma yaptı. Türkiye bu yıl Dünya Miras Komitesine adaylığı koydu. Adaylık tanıtımı Fransa'nın başkentinde UNESCO 42. Genel Kurulu kapsamında yapıldı. Paris'te yapılan resepsiyonda konuşan Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, "Seçilmekte başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.



Madagaskar'da cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi başladı.Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda oy verme işlemi, yerel saatle 06.00'da başladı ve 17.00'de sona erecek. Hiçbir adayın ilk turda yeterli çoğunluğa ulaşamaması durumunda ikinci tur 20 Aralık'ta yapılacak. Eski Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın Fransız vatandaşlığı nedeniyle gergin geçen seçim süreci dolayısıyla başkent Antananarivo'da, dün geceden başlayarak 2 gün yerel saatle 21.00 ile 04.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Silahlı ölümlerin ve intiharların zirvede olduğu ülke ABD. Ülkenin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Francisco kentinin simgesi olan Golden Gate Köprüsü'nde intihar olayları arttı. Bu artışın önüne geçmek için köprüye özel file sistemi yerleştiriliyor.



İran’ın başkenti Tahran’da 12. Nar Festivali başladı. Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen yetiştiriciler narlarını sergiledi.

Festivali renklendiren meyvelerin yanı sıra nar suyu, şerbeti, nar ekşisi, pestili, reçeli ve nar marmeladı gibi çoğu ev yapımı ürünler de satışa sunuluyor.