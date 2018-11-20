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'Ateş Volkanı' uyandı

Guatemala'daki Fuego Yanardağı faaliyete geçti. Yanardağın kaya ve kül püskürtmesi üzerine yaklaşık 4 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

'Ateş Volkanı' uyandı

"Ateş Volkanı" uyandı. Ülkede korku ve panik hakim. En az 8 yerleşim birimi tehlikede...

Guatemala'da Fuego Yanardağı kaya ve kül püskürtmeye başladı. Bunun üzerine civar yerleşim yerlerindeki yaklaşık 4 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

Açıklama Guatemala Volkanoloji Dairesinden yapıldı. Havaya kaya, duman ve kül püskürten yanardağda meydana gelen patlamaların evleri salladığı belirtildi.

Ulusal afet komisyonu, yanardağ civarındaki 3 bin 925 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

3 bin 763 metre yüksekliğindeki "Ateş Volkanı" adı verilen Fuego Yanardağı, Orta Amerika'nın en aktif yanardağlarından biri. Fuego'da, haziran ayında meydana gelen patlamalar sonucu 194 kişi ölmüş, 234 kişi kaybolmuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ateş volkanı #Guatemala #yanardağ
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