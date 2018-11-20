Guatemala'daki Fuego Yanardağı faaliyete geçti. Yanardağın kaya ve kül püskürtmesi üzerine yaklaşık 4 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

"Ateş Volkanı" uyandı. Ülkede korku ve panik hakim. En az 8 yerleşim birimi tehlikede...



Guatemala'da Fuego Yanardağı kaya ve kül püskürtmeye başladı. Bunun üzerine civar yerleşim yerlerindeki yaklaşık 4 bin kişi bölgeden tahliye edildi.



Açıklama Guatemala Volkanoloji Dairesinden yapıldı. Havaya kaya, duman ve kül püskürten yanardağda meydana gelen patlamaların evleri salladığı belirtildi.



Ulusal afet komisyonu, yanardağ civarındaki 3 bin 925 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.



3 bin 763 metre yüksekliğindeki "Ateş Volkanı" adı verilen Fuego Yanardağı, Orta Amerika'nın en aktif yanardağlarından biri. Fuego'da, haziran ayında meydana gelen patlamalar sonucu 194 kişi ölmüş, 234 kişi kaybolmuştu.



ulusal.com.tr