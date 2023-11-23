Ateşkes Başlayacak Mı? Dünyanın Gözü İsrail ve Hamas Arasındaki Ateşkeste

Filistin direniş hareketi HAMAS, Katar ve Mısır'ın ara buluculuğundaki uzun müzakere süreci sonunda İsrail ile geçici ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. Anlaşmaya göre, "50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılacağı", bunların her iki taraftan 19 yaş altı kadın ve çocuklardan oluşacağı belirtildi. Anlaşmaya göre, ateşkesin 4 gün süreceği ve insani yardım malzemesi ve yakıt taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi'ne gireceği, kuzey ve güneyi fark etmeksizin Gazze Şeridi'nin istisnasız her bölgesine yakıt ve yardım malzemesi taşınacağı ifade edildi. Ayrıca ateşkes sürecinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiğinin tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacağı ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacağı kaydedildi.

Katar'dan Son Dakika Açıklaması

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de insani aranın yarın yerel saatle 07.00'de başlayacağını ve ilk esir grubunun saat 16.00'da serbest bırakılacağını duyurdu.

Ateşkes Başlayacak Mı?

İsrail hükümeti, Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Filistinli grup, her iki tarafın da kabul ettiği geçici ateşkesin dört gün süreceğini doğruladı.

Telegram'da paylaşılan açıklamada Hamas, anlaşmanın ayrıntılarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

Gazze'nin güneyindeki dronlar dört gün boyunca duracak. Kuzeyde, yerel saatle 10:00 ile 16:00 arasında günde altı saat duracaklar.

Filistin ve İsrail arasındaki ateşkesin bugün 10:00 itibariyle başlaması bekleniyor.

Katar'dan Açıklama

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara verilmesinin uygulanmaya başlama vaktinin, gelecek saatlerde açıklanacağını belirtti.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya açıklamada bulunan Ensari, ülkesi ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen, Hamas ve İsrail'in uzlaşıya vardığı çatışmalara insani ara verilmesi anlaşmasının ayrıntılarına ilişkin görüşmelerin olumlu yönde devam ettiğini ifade etti.

Varılan uzlaşının uygulanmaya başlama saatinin gelecek saatlerde duyurulacağını aktaran Ensari, insani aranın bir an önce başlaması ve tarafların uzlaşmaya uymasını sağlamak için Mısır ve ABD'nin çabalarıyla çalışmaların yapıldığını kaydetti.