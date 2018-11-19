İsrail'in Filistinli güçlerle ateşkes yapması sonrası Savunma Bakanı Liberman istifa etmiş, Başbakan Netanyahu görevi kendisi üstlenmişti. Gelişmeler karşısında koalisyon hükümeti çatırdarken Netanyahu olası bir erken seçimin önüne geçmeye çalışıyor.

İsrail'de Netanyahu Hükümeti zor günler geçiriyor. İsrail Ordusu geçen hafta Gazze şeridine hava saldırısı düzenlemiş, Hamas'ın İsrail'e gönderdiği roketlerin ise yalnızca dörtte biri İsrail'in Demir Kubbe sistemi tarafından etkisiz hale getirilebilmişti. İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes ilan etmiş, ardından da İsrail Savunma Bakanı Liberman geçen çarşamba günü istifa etmişti.



Olayların ardından Başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde yaşanan çatlaklar nedeniyle ülkede erken seçim tartışmaları başladı.



İsrail basınında yer alan haberlerde, Liberman'ın Savunma Bakanlığından istifasının ardından koalisyonun meclisteki sandalye sayısı kritik seviyeye düştü. Koalisyon ortaklarından Yahudi Evi Partisi lideri Naftali Bennett ile Başbakan Netanyahu arasında yapılan görüşmenin anlaşmazlıkla sonuçlandığı ve erken seçim kararı alındığı ileri sürülmüştü.



Liberman'ın istifasının ardından Yahudi Evi Partisi, Savunma Bakanlığına liderleri Bennett'in getirilmesini istedi. Yahudi Evi Partisi, bu değişiklik olmazsa koalisyondan çekilecekleri yönünde mesajlar vermişti. Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud'dan yapılan açıklamada bu iddialar yalanlandı.



Liberman'ın ardından İsrail'in yeni Savunma Bakanı'nın kim olacağına yönelik tartışmalar sürüyor. Netanyahu, yaptığı açıklamayla bu önemli bakanlığı da kendisinin yürüteceğini duyurmuştu. İsrailli uzmanlar, Netanyahu'nun koalisyon ortakları üzerinde hükümetten çekilmemeleri için baskı kurduğu yorumunu yapıyor. Netanyahu bu dönemde sık sık "ülkenin güvenlik açısından hassas bir dönemden geçtiğini" vurguluyor.



İsrail Eğitim Bakanı ve koalisyon hükümeti ortaklarından Yahudi Evi Partisi lideri Naftali Bennnett de yaptığı açıklamada Netanyahu başkanlığındaki hükümete destek vermeye devam edeceklerini açıkladı. Bennett, ortağı olduğu hükümetin güvenlik politikalarını da eleştirerek, "İsrail'in güvenlik gemisi yanlış sulara doğru yelken açtı." diye konuştu.



Geçen hafta, 400 protestocu, İsrail'in başkenti Tel Aviv merkezindeki ana yollardan birini trafiğe kapatmıştı. İsrail'in güneyinde Gazze'ye yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşimlerinde güvenliğin sağlanamadığından şikâyetçi protestocular Netanyahu'yu istifaya çağırmıştı.



ulusal.com.tr