Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor: Lübnan'da can kaybı 3 bin 558'e yükseldi

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte yaşanan 32 yeni can kaybıyla birlikte 3 bin 558'e ulaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor: Lübnan'da can kaybı 3 bin 558'e yükseldi
Yayınlanma:

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bölgede devam eden askeri hareketliliğin bilançosuna dair güncel verileri paylaştı. Dünkü bilgilendirmesinde İsrail saldırılarındaki ölü sayısını 3 bin 526 olarak duyuran bakanlık yetkilileri, bugün bu tablonun daha da ağırlaştığını bildirdi. Güncellenen rapora göre can kaybı artarken, saldırılar sonucu yaralanan sivillerin sayısı ise 10 bin 870'e ulaştı.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR KESİLMEDİ

Taraflar arasında 17 Nisan tarihinde yürürlüğe giren ve ardından 17 Mayıs itibarıyla 45 gün daha uzatılması kararlaştırılan ateşkese rağmen sahadaki tablo değişmedi. İsrail ordusu, alınan uluslararası mutabakat kararlarına uymayarak Lübnan topraklarına yönelik askeri operasyonlarını sürdürüyor.

BİR MİLYONU AŞKIN İNSAN YERİNDEN OLDU

Bölgedeki krizin temelleri, İsrail ordusunun 2 Mart'ta Lübnan'a yoğun hava saldırıları başlatmasıyla atılmıştı. Bu süreçte ülkenin güneyindeki pek çok belde İsrail güçleri tarafından işgal edildi. Yaşanan bu şiddetli çatışma ortamı büyük bir insani krizi tetiklerken, Lübnan hükümeti saldırıların başladığı günden bu yana ülke genelinde 1 milyonu aşkın kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Krizin çözümüne yönelik diplomatik temaslar ABD arabuluculuğunda yürütülmeye devam ediyor. Sürecin diplomatik geçmişine bakıldığında; ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da bir açıklama yaparak, 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. Ardından 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeleri neticesinde ateşkesin 17 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 45 gün daha uzatılmasına karar verilmişti.

Diplomatik trafiğin son ayağı olan ve Washington'da gerçekleştirilen dördüncü tur görüşmelerin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı 3 Haziran'da yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık, İsrail ve Lübnan'ın "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurdu. Ancak bu mutabakat; Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartına bağlandı. Bu duyurunun ardından Hizbullah cephesi, öne sürülen şartlı ateşkesi reddettiğini resmi olarak açıkladı. Duyurulan tüm bu ateşkes anlaşmalarına ve diplomatik girişimlere rağmen, İsrail ordusunun bölgedeki saldırıları sürüyor.

Bakan Çiftçi açıkladı: HAYAT 112 Acil uygulaması yarım milyondan fazla kişiye ulaştıBakan Çiftçi açıkladı: HAYAT 112 Acil uygulaması yarım milyondan fazla kişiye ulaştıGündem
Gazeteci İsmail Arı hakkında tahliye kararıGazeteci İsmail Arı hakkında tahliye kararıGündem
lübnan israil
Günün Manşetleri
12,3 milyar lira kaynak sağlandı
Faizin olduğu yerde bereket olmaz
İstanbul ve Adıyaman'da kaçak tütün operasyonu
TÜİK Mayıs Ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!
27 İlde 10 Milyar TL'lik kripto bahis vurgunu!
Kılıçdaroğlu'ndan antiemperyalist duruş, Özel'den Batı'ya mesaj
Ne kadar ömrünüz kaldığını söyleyen saat geliştirildi
Ankara'da 36. NATO Zirvesi tedbirleri açıklandı
Jandarma düğmeye bastı, onlarca kişi yakalandı
"İsrail Lübnan'dan çekilmediği sürece barış olmayacak"
Çok Okunanlar
500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Öğretmen, polis, hemşire, doktor...
Altını olanlar dikkat, kayıp devam mı ediyor? Altını olanlar dikkat, kayıp devam mı ediyor?
İstanbul 6 Haziran elektrik kesintisi programı İstanbul 6 Haziran elektrik kesintisi programı
Akaryakıtta ÖTV ve petrol depremi! 5 Haziran benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarına güncelleme Akaryakıtta ÖTV ve petrol depremi! 5 Haziran benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarına güncelleme