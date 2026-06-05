Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor: Lübnan'da can kaybı 3 bin 558'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bölgede devam eden askeri hareketliliğin bilançosuna dair güncel verileri paylaştı. Dünkü bilgilendirmesinde İsrail saldırılarındaki ölü sayısını 3 bin 526 olarak duyuran bakanlık yetkilileri, bugün bu tablonun daha da ağırlaştığını bildirdi. Güncellenen rapora göre can kaybı artarken, saldırılar sonucu yaralanan sivillerin sayısı ise 10 bin 870'e ulaştı.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR KESİLMEDİ

Taraflar arasında 17 Nisan tarihinde yürürlüğe giren ve ardından 17 Mayıs itibarıyla 45 gün daha uzatılması kararlaştırılan ateşkese rağmen sahadaki tablo değişmedi. İsrail ordusu, alınan uluslararası mutabakat kararlarına uymayarak Lübnan topraklarına yönelik askeri operasyonlarını sürdürüyor.

BİR MİLYONU AŞKIN İNSAN YERİNDEN OLDU

Bölgedeki krizin temelleri, İsrail ordusunun 2 Mart'ta Lübnan'a yoğun hava saldırıları başlatmasıyla atılmıştı. Bu süreçte ülkenin güneyindeki pek çok belde İsrail güçleri tarafından işgal edildi. Yaşanan bu şiddetli çatışma ortamı büyük bir insani krizi tetiklerken, Lübnan hükümeti saldırıların başladığı günden bu yana ülke genelinde 1 milyonu aşkın kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Krizin çözümüne yönelik diplomatik temaslar ABD arabuluculuğunda yürütülmeye devam ediyor. Sürecin diplomatik geçmişine bakıldığında; ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da bir açıklama yaparak, 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. Ardından 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeleri neticesinde ateşkesin 17 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 45 gün daha uzatılmasına karar verilmişti.

Diplomatik trafiğin son ayağı olan ve Washington'da gerçekleştirilen dördüncü tur görüşmelerin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı 3 Haziran'da yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık, İsrail ve Lübnan'ın "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurdu. Ancak bu mutabakat; Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartına bağlandı. Bu duyurunun ardından Hizbullah cephesi, öne sürülen şartlı ateşkesi reddettiğini resmi olarak açıkladı. Duyurulan tüm bu ateşkes anlaşmalarına ve diplomatik girişimlere rağmen, İsrail ordusunun bölgedeki saldırıları sürüyor.