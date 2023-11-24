Ateşkese Uymayan İsrail Gazze'de Sivillere Ateş Açtı! Çok Sayıda Filistinli Yaralandı

Hamas ve İsrail arasında ateşkes bugün başladı. İnsani ateşkes 4 gün sürecek. İnsani aranın başlamasıyla birlikte, İsrail'in Gazze'ye yakın şehirlerinden Sderot'un açıklarında duyulan silahlı çatışma, şiddetli patlama sesleri azaldı. İsrail ordusunun Gazze dışında konuşlandırdığı zırhlı araçların ve tankların hareketliliği ise devam etti. Bugün İsrail'in 39 Filistinli mahkumu serbest bırakması karşılığında 13 İsraillinin saat 16.00'da teslim edilmesi planlanıyor.

İsrail Ateşkese Uymadı Sivillere Ateş Açtı

Gazze Şeridi'nde insani ateşkesin yürürlüğe girmesinin hemen ardından, güneydeki Han Yunus'ta yerlerinden edilen Filistinliler evlerine geri dönmeye başladı. İsrail ordusu, ateşkesin başlamasından kısa süre sonra, Gazze'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan sivillere ateş açtı. Açılan ateş sonucu çok sayıda kişi yaralandı.