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Atina'da bombalı saldırı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Temyiz Mahkemesine bombalı saldırı düzenlendi.

Atina'da bombalı saldırı

Yetkililer, Atina merkezindeki Lukareos Caddesi'nde bulunan Temyiz Mahkemesi binasının girişine bırakılan çanta içindeki bombanın yerel saatle 03.30 sularında patladığını açıkladı. 

Saldırı sonucu mahkeme binasında ve çevre binalarda maddi hasar meydana geldi.

Yunan basın-yayın organları, patlamadan önce kimliği bilinmeyen bir kişinin “Efimerida Sintakton” gazetesini telefonla arayarak 35 dakika sonra bomba patlayacağını söylediğini belirtti. İhbar üzerine polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yunanistan #Atina #temyiz mahkemesi #bombalı saldırı
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