Atina'dan dikkat çeken savunma adımı! İsrail ile 3,5 milyar euroluk "Aşil Kalkanı" anlaşması

Milli Savunma Bakanı Nikos Dias, yapılan bu anlaşmanın Yunan ordusunu kökten değiştirmeyi öngören 2030 gündeminin kritik bir parçası olduğunu ifade etti. Aşil Kalkanı; ülkenin hava sahasını balistik füzelere, savaş uçaklarına ve insansız hava araçlarına (İHA) karşı koruyacak çok katmanlı bir yapı barındırıyor. Yeni sistemin entegrasyonu öncesinde Yunanistan, hava güvenliğini Amerikan yapımı Patriot sistemleri ve eski Rus yapımı S-300 hava savunma sistemleri ile sağlıyor.

EGE'DE TÜRK İHA'LARINA KARŞI CAYDIRICILIK ARAYIŞI

Atina yönetiminin Aşil Kalkanı projesini devreye sokmak istemesinin temelinde doğrudan Türkiye varlığının yattığı belirtiliyor. Yunanistan; Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege ve Doğu Akdeniz'de Bayraktar TB2, Akıncı ve Kızılelma gibi insansız platformları aktif olarak kullanmasına büyük bir endişeyle yaklaşıyor. Yeni savunma planı ile Yunanistan, Ege Denizi'nde Türkiye'ye karşı güçlü bir caydırıcı güç olmayı hedefliyor.

Silahlanma programları ve hava savunma sistemleri hamlesi, Ege'deki rekabetin ötesine geçerek Atina ile Tel Aviv arasındaki ekseni belirgin şekilde derinleştiriyor. Aşil Kalkanı projesinin tamamen İsrail teknolojisi üzerine kurulması, bölgedeki jeopolitik dengelere yeni bir boyut kazandırdı. Bu gelişme, Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesinde sadece Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile değil, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile de karşı karşıya olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyuyor.