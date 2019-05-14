Suriye terörle mücadele ediyor, İdlib adım adım temizleniyor. Atlantik cephesi ise yeni bir provokasyona hazırlanıyor. 2017 ve 2018 Nisan aylarında kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla Şam'ı füzelerle vuran Atlantik güçleri, şimdi de "İdlib'de siviller öldürülüyor" propagandasına sarıldı. Hedef ise Astana ortaklığını bozarak bölgesel işbirliğini baltalamak

El Şayrat, Han Şeyhun, şimdi de İdlib'deki terörle mücadele bahane ediliyor... Astana süreci, Türkiye'nin terörle mücadelesi ise hedef tahtasında...



2016 yılında Halep'te sağlanan kontrolün ardından terör örgütlerini bir bir temizleyen Suriye Ordusu'na karşı operasyon süreci, 2017'de El Şayrat Hava Üssüne füze saldırılarıyla başladı. ABD Ordusu Trump'ın emriyle 7 Nisan'da hedef aldı bölgeyi. 6 yıl aranın ardından Suriye'ye yapılan saldırının gerekçesi kimyasal silah kullanıldığı iddiasıydı.



SENARYO AYNI: SİVİLLER ÖLDÜRÜLÜYOR



1 yıl sonra 2018 Nisan ayında da aynı senaryo devredeydi. Suriye Ordusu'nun kimyasal silah kullandığı, sivilleri öldürdüğü iddia edildi. ABD, İngiltere ve Fransa; Şam, Humus ve Dera bölgelerindeki Suriye Ordusu'nun üslerine hava operasyonu düzenledi.



2019 yılında yine aynı iddialar gündemindeydi. İdlib'de terör örgütlerini temzilemeyi hedefleyen Suriye Ordusu'na "siviller öldürülüyor" suçlaması yöneltilmeye başlandı. Bölgede kimyasal silah kullanıldığı öne sürüldü.



Suriye Ordusu'nun hedefindeki örgüt ise Türkiye'nin terör listesinde yer alan El Kaide'nin Suriye kolu HTŞ. Soçi mutabakatına göre kentte HTŞ'nin teslim olması öngörülüyordu. Ancak terör örgütü, silahlarını bırakmadı, bölgede alan hakimiyetini genişletti. Türkiye'nin desteklediği Ulusal Özgürleştirme Cephesi, Milli Ordu ve ÖSO kuvvetlerine saldırılar düzenlendi. Terör örgütü son dönemde doğrudan Türkiye'yi de hedef tahtasına koydu. Rusya ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle İdlib'in bazı noktalarında Türk bayrakları yakıldı.



İDLİB ÜZERİNDEN YENİ BİR PROVOKASYON MU?



İdlib üzerinden yalnızca Suriye Ordusu değil, Astana ortaklığı da hedef tahtasında.



ANKARA-MOSKOVA-TAHRAN ORTAKLIĞI HEDEFTE



Kentin dışında kalan bölgelerdeki terör varlığını ortadan kaldıran Ankara-Moskova-Tahran ortaklığını baltalamak isteyen Amerika, bölgesel güçleri karşı karşıya getirmeyi hedefliyor.



Menbiç ve Fırat'ın doğusundaki PKK varlığına karşı Astana ortakları arasındaki diyalog da Atlantik güçlerini rahatsız ediyor.



Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Rusya temasları oldukça kritik. Temaslar öncesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesi de dikkat çekti.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da İdlib'deki süreci ele alan bir telefon görüşmesi yaptı.



SİVİLLER DEĞİL HTŞ HEDEFTE



Görüşmelerin ardından Ankara'dan yapılan açıklamalarda Suriye Ordusu'nun İdlib'de ateşkesi ihlal ettiği iddia edildi. Açıklamalarda, sivillerin yanı sıra okul ve hastanelerin hedef alındığı öne sürüldü.



Ulusal Kanal'ın saha kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Suriye Ordusu'nun hedefinde terör mevzileri var. Hedef alınan bölgelerde sivillerin yaşamadığını vurgulayan kaynaklara göre HTŞ'nin bölgede gerilemesi Türkiye'nin de yararına.



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