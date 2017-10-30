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Atmosferde karbondioksit rekoru kırıldı!

Dünya Meteoroloji Örgütü, 2016 yılında karbondioksit oranının rekor seviyeye ulaştığını açıkladı

Atmosferde karbondioksit rekoru kırıldı!

Dünya Meteoroloji Örgütü, atmosfer içindeki karbondioksit oranın 2016'da rekor seviyeye çıktığını açıkladı.

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), atmosferdeki karbondioksit (CO2) yoğunluğunun 2015 yılında rekor düzeye ulaştığı ve nesiller boyunca bu seviyenin altına düşmeyeceği uyarısında bulunmuş, DMÖ'nün sera gazı salınımıyla ilgili yıllık raporuna göre, yerküre üzerinde iklimin değiştiği ve şiddetli El Nino olayları sonrasında atmosferdeki karbondioksit düzeyinin 2015'te milyonda 400 parçacığa ulaştığını duyurmuştu.


Geçmişte, günümüzde ve gelecekte yeryüzü ısısını tutan CO2 salınımının küresel ısınma üzerindeki etkisine işaret eden raporda, 2016 yılında da karbondioksit düzeyinin milyonda 400 parçacık düzeyinin de üstünde olacağı ifade edilmiş, DMÖ, karbondioksit düzeyinin nesiller boyu milyonda 400 parçacık düzeyinin altına düşmeyebileceği uyarısında bulunarak günümüzdeki seviyenin 1984 yılından bu yıla kadar rastlanan en yüksek seviye olduğu kaydedilmişti.

Dünya Meteoroloji Örgütü şu ana kadar yapılan sıcaklık ölçümlerine bakarak 2016'yı dünyanın tarihte kaydedilebilen en sıcak yılı ilan etmiş, gökyüzündeki karbondioksit oranının tahmin edilenin çok üzerine çıktığı ve küresel ısınmanın yoğunlaşmaya devam edeceğini tahmin ettiğini söylemişti. /Habertürk

Etiketler; #Dünya Meteoroloji Örgütü #atmosfer
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