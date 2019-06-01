Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran hakkında üç aylık raporunu taraf ülkelere gönderdi. Raporda, İran'ın 2015'te imzalanan nükleer anlaşma sınırları içinde nükleer faaliyetlerini yürüttüğü açıklandı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın nükleer anlaşma sınırları içinde nükleer faaliyetlerini yürüttüğü açıkladı.



Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili rapor yayımlandı. Ortak Eylem Planı'na taraf ülkelere gönderilen son üç aylık raporda, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin taahhütlerini yerine getirdiği vurgulandı.



Raporda, İran'ın 2015'te Amerika, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'nın yanı sıra Avrupa Birliği'nin de aralarında bulunduğu paydaşlarla imzaladığı nükleer anlaşmanın sınırları içinde hareket ettiği belirtildi. Ülkede düşük zenginleştirilmiş uranyum ve ağır su stoklarının çoğaldığının altı çizildi.



Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ayrıca müfettişlerinin İran'da kontrol etmek istediği tüm yerleşkelere yönelik erişime sahip olduğunu kaydetti.



İran, 8 Mayıs'ta Amerika'nın yaptırımlarına karşı Ortak Eylem Planı'na taraf ülkelere 60 gün süre vermişti. Ardından zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini artıracağını açıklamıştı.



ulusal.com.tr

