AVM'de gizemli madde paniği: Çok sayıda kişi hastanelik oldu!

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir alışveriş merkezinde aniden yayılan yabancı madde, büyük bir paniğe yol açtı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
AVM'de gizemli madde paniği: Çok sayıda kişi hastanelik oldu!
Yayınlanma: Güncellenme:

Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir şüphelinin sprey kullanarak alışveriş merkezinin içine yabancı madde püskürtmesi paniğe neden oldu. Gelişen olay neticesinde 25 kişi kokudan etkilenirken, 19 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Polisin zanlıyı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattığı olayda, alışveriş merkezinin içindeki ATM yakınlarına sıkılan maddenin, acı biberde bulunan bir tahriş edici sprey olabileceği ifade edildi. Yetkililer, bazı kişilerin boğazlarının ağrıdığını ve kaşındığını ifade ettiğini aktardı.

ÇEVREDEKİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Saldırının ardından güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Olayın yaşandığı alışveriş merkezinin çevresindeki yol, emniyet güçleri tarafından tamamen trafiğe kapatıldı. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

Pink Floyd’un saksafoncusu Dick Parry hayatını kaybettiPink Floyd’un saksafoncusu Dick Parry hayatını kaybettiDünya
Edirne sınırında sıcak saatler! Askeri bölgede yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandıEdirne sınırında sıcak saatler! Askeri bölgede yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandıGündem
Tahran'dan dünyaya Hürmüz mesajı! Basra Körfezi'nde İHA düşürüldüTahran'dan dünyaya Hürmüz mesajı! Basra Körfezi'nde İHA düşürüldüGündem
tokyo avm gizemli madde
Günün Manşetleri
Meteoroloji arife günü listesini güncelledi!
İran'dan ABD ile yürütülen gizli anlaşmaya dair
11 Milyar 400 Milyon Liralık bahis çetesinde 59 kişi tutuklandı
Posta kargosunda tüm zamanların rekoru kırıldı
Nisanda hidroelektrik üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
DSÖ alarm verip risk seviyesini "Çok Yüksek"e çıkardı!
Zeugma mozaiğinin eksik parçası yurda döndü
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de yaşananlar hakkında ilk kez konuştu!
Göç İdaresi, AFAD ve İçişleri Bakanlığı...
Çok Okunanlar
Son Dakika: Meteoroloji bayram planı yapanları yıktı! Son Dakika: Meteoroloji bayram planı yapanları yıktı!
Parolaları deşifre oldu: Rasim Ozan Kütahyalı’ya uzanan operasyonda yeni ayrıntılar Parolaları deşifre oldu: Rasim Ozan Kütahyalı’ya uzanan operasyonda yeni ayrıntılar
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Cimbom'un 10 numara hayalinde 55 milyonluk şok! Cimbom'un 10 numara hayalinde 55 milyonluk şok!
Gazete manşetleri 25 Mayıs Pazartesi Gazete manşetleri 25 Mayıs Pazartesi