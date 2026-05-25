AVM'de gizemli madde paniği: Çok sayıda kişi hastanelik oldu!

Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir şüphelinin sprey kullanarak alışveriş merkezinin içine yabancı madde püskürtmesi paniğe neden oldu. Gelişen olay neticesinde 25 kişi kokudan etkilenirken, 19 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Polisin zanlıyı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattığı olayda, alışveriş merkezinin içindeki ATM yakınlarına sıkılan maddenin, acı biberde bulunan bir tahriş edici sprey olabileceği ifade edildi. Yetkililer, bazı kişilerin boğazlarının ağrıdığını ve kaşındığını ifade ettiğini aktardı.

ÇEVREDEKİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Saldırının ardından güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Olayın yaşandığı alışveriş merkezinin çevresindeki yol, emniyet güçleri tarafından tamamen trafiğe kapatıldı. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.