banner1005
TGB'ye büyük destek
TGB'ye büyük destek
Metro İstanbul duyurdu: Sefer yapılamıyor
Metro İstanbul duyurdu: Sefer yapılamıyor
Pençe Harekatında 2 asker yaralandı
Pençe Harekatında 2 asker yaralandı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi toplandı

Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi, Kazakistan'ın beşkenti Nur Sultan'da toplandı. Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin liderleri toplantıda bütünleşmenin ve ticari açılımın önemine vurgu yaptı.

Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi toplandı

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen AYEK, Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi'nde Avrasya ülkeleri liderleri bir araya geldi.

Toplantıya AYEK Onursal Başkanı Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in stratejik görüşü sayesinde Avrasya bütünleşmesinin gerçekleştiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesi, kurumların daha da bütünleşik hale getirilmesi gerektiğine işaret etti. Birliğin yabancı ortaklarının devamlı artığını ifade etti.
"Bugün Sırbistan ile serbest ticaret anlaşması imzalanması kararı vereceğiz. Son olarak benzer bir anlaşma dünyanın en rekabetçi ekonomisi Singapur ve İran ile de benzer bir anlaşma imzalanması konusunda son müzakereleri yapıyoruz. İsrail, Hindistan ve Mısır ile de benzer çalışmaların yapılacağına inanıyoruz. Afrika ile de karşılıklı çıkarlar çerçevesinde iş birliğini artırmak fayda sağlayacaktır."

Toplantıda konuşan AYEK Onursal Başkanı Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ise "Avrasya Ekonomik Birliği'nin anlamı kapanmak değil, onu küresel etkileşime daha açık kılmaktır" dedi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #avrasya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.