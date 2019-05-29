Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi, Kazakistan'ın beşkenti Nur Sultan'da toplandı. Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin liderleri toplantıda bütünleşmenin ve ticari açılımın önemine vurgu yaptı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen AYEK, Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi'nde Avrasya ülkeleri liderleri bir araya geldi.



Toplantıya AYEK Onursal Başkanı Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katıldı.



Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in stratejik görüşü sayesinde Avrasya bütünleşmesinin gerçekleştiğini söyledi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesi, kurumların daha da bütünleşik hale getirilmesi gerektiğine işaret etti. Birliğin yabancı ortaklarının devamlı artığını ifade etti.

"Bugün Sırbistan ile serbest ticaret anlaşması imzalanması kararı vereceğiz. Son olarak benzer bir anlaşma dünyanın en rekabetçi ekonomisi Singapur ve İran ile de benzer bir anlaşma imzalanması konusunda son müzakereleri yapıyoruz. İsrail, Hindistan ve Mısır ile de benzer çalışmaların yapılacağına inanıyoruz. Afrika ile de karşılıklı çıkarlar çerçevesinde iş birliğini artırmak fayda sağlayacaktır."



Toplantıda konuşan AYEK Onursal Başkanı Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ise "Avrasya Ekonomik Birliği'nin anlamı kapanmak değil, onu küresel etkileşime daha açık kılmaktır" dedi.





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