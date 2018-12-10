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Avrupa Adalet Divanı'ndan Brexit kararı

Avrupa Adalet Divanı, İngiltere'nin Brexit sürecini tek taraflı olarak iptal edebileceğine hükmetti

Avrupa Adalet Divanı'ndan Brexit kararı

Avrupa Adalet Divanı, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini tek taraflı olarak iptal edebileceği kararını aldı.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, İngiltere’nin Brexit sürecine ilişkin açılan davayı karara bağladı.

Mahkeme, İngiltere'nin AB'den ayrılma bildirimini tek taraflı olarak geri çekebileceğine hükmetti.

Kararda, "Mahkeme, bir üye devletin Avrupa Birliği'nden çekilme niyetini AB Konseyine bildirdiğinde, söz konusu üye devletin tek taraflı olarak bu bildirimi iptal etmekte serbest olduğuna karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #avrupa adalet divanı #ingiltere #brexit
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