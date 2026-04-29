Avrupa alarm veriyor: 2025 raporu korkutan tabloyu ortaya koydu!

Dünyanın en hızlı ısınan bölgesi konumundaki Avrupa, 2025 yılında iklim krizinin ağır faturasını ödedi. Brüksel'de Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) ile Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ortaklığında, yaklaşık 100 bilim insanının katkısıyla hazırlanan "Avrupa İklim Durumu 2025" (ESOTC 2025) raporu yayımlandı. Verilere göre, geçtiğimiz yıl kıta topraklarının en az yüzde 95'inde yıllık sıcaklıklar küresel ortalamayı aşarak yeni rekorlara ulaştı.

Yüksek sıcaklıklar kıtadaki tüm buzul bölgelerinde net kütle kaybı yaratıyor. İzlanda, kayıtların tutulmaya başlanmasından bugüne kadarki en büyük ikinci buzul kaybını yaşadı. Grönland Buz Tabakası ise bir yıl içinde 139 milyar ton buz kaybetti.

Ortaya çıkan bu devasa erimenin boyutu, Avrupa Alpleri'nde bulunan tüm buzulların toplam hacminin yaklaşık 1,5 katına denk geliyor. Öte yandan, kıta genelindeki mevsim sonu kar örtüsü hem alan hem de kütle bakımından bugüne kadar ölçülmüş en düşük üçüncü seviyeye geriledi.

DENİZLER KAYNIYOR, NEHİRLER KURUYOR

Karadaki yüksek sıcaklıklar denizlerde de etkisini gösterdi ve Avrupa denizlerinde yıllık yüzey sıcaklığı şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Su kaynaklarındaki kriz tatlı sulara da yansıdı. Kıta genelindeki nehirlerin yüzde 70'inde su akışı ortalamanın altında kalırken, toprak nemi verilerine göre 2025 yılı, 1992'den bu yana kaydedilen en kurak üç yıldan biri olarak kayıtlara geçti.

İSPANYA VE AVRUPA ALEVLERE TESLİM OLDU

Sıcak ve kurak hava koşullarının tetiklediği orman yangınları kıta genelinde tahribata yol açtı. Yangınlar sonucunda yaklaşık 1 milyon 34 bin hektarlık alan kül oldu ve bu alan büyüklüğü tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak belirlendi. Yanan ormanlar beraberinde emisyon rekorlarını da getirdi. Yangın kaynaklı toplam emisyonların yaklaşık yarısının tek başına İspanya'dan kaynaklandığı tespit edildi.

İklim krizinin geldiği noktayı özetleyen raporda, yaşanan durumun toplumlar ve ekosistemler üzerindeki etkisine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa’daki hızlı ısınma, kar ve buz örtüsünü azaltırken, tehlikeli derecede yüksek hava sıcaklıkları, kuraklık, sıcak dalgaları ve rekor düzeydeki okyanus sıcaklıkları, Kuzey Kutbu’ndan Akdeniz’e kadar uzanan bölgeleri etkiliyor. Avrupa, dünyanın diğer birçok bölgesiyle birlikte, karada ve denizde rekor düzeydeki sıcak dalgalarından yıkıcı orman yangınlarına ve devam eden biyolojik çeşitlilik kaybına kadar artan etkilere maruz kalıyor ve bu durum, Avrupa genelindeki toplumlar ve ekosistemler üzerinde sonuçlar doğuruyor."