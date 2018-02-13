Avrupa'da yaşayan Atatürkçüler Almanya'da bir araya gelecek. Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği'nin 25'nci kuruluş yıldönümü Düsseldorf'da kutlanacak. 17 Şubat'ta yapılacak etkinliğe Türkiye'den de önemli isimler katılacak.

Almanya'nın Düsseldorf şehri önemli bir kutlamaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.1993 yılında kurulan Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği, 17 Şubat'ta 25'nci yaşını kutlayacak.30 dernekten oluşan birliğin kutlama gecesine Türkiye'den de katılım var. Kutlamaya Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı İnci Özdil, CHP milletvekilleri Gülay Yedekçi ve Necati Yılmaz katılacak.Kutlama gecesinde Almanya Uyumdan Sorumlu Devlet Müsteşarı Serap Güler, Düsseldorf Belediye Başkanı Thomas Geisel ve SPD Milletvekili Dirk Heidenblut da yer alacak.25'nci yıl kutlamasında şair Sunay Akın, tiyatrocu Utku Erişik ve eşşiz yorumuyla şarkıcı Nihal Arda da sahne alacak.Kutlama öncesi Avrupa Atatrükçü Düşünce Dernekleri Birliği üyeleri son bir toplantı yaptı.Toplantı sonrası Ulusal Kanal'a konuşan Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği Başkanı Doktor Mustafa Tosun, Türkiye'nin zor bir döneme girdiğini söyledi.Avrupa'da yaşayan herkesi kutlamaya davet eden Tosun, Atatürkçü mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.17 Şubat 2018 tarihinde Almanya'nın Düsseldorf şehrinde yapılacak kutlama Renaissance Hotel'de saat 17:30'da başlayacak.