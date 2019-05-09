Avrupa Birliği, İngiltere, Almanya ve Fransa, İran'ın nükleer anlaşma uyarısına tepki gösterdi. Ortak Açıklamada, her türlü "ültimatomun" reddedildiği bildirdi

İran'ın, Amerika'nın saldırgan adımlarına karşı nükleer anlaşmanın taraflarını uyarması tepkiyle karşılandı.



Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ortak açıklama yaptı.



"Her türlü ültimatomu reddediyoruz" denilen açıklamada, Tahran yönetiminin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurmaya yönelik beyanının büyük endişeyle karşılandığı kaydedildi.



Açıklamada "tarafların nükleer anlaşmanın korunması ve tam olarak uygulanması konusunda kararlılığını sürdürdüğü" ifade edildi. "İran'a, yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuyoruz" denildi.



Ayrıca, Amerika'nın İran'a yönelik tekrar yaptırım kararının üzüntüyle karşılandığı da belirtildi. İran'la yasal yollardan ticaret yapmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğinin altı çizildi.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani "60 gün sonra 5 ülkeyle bir sonuca varamazsak yükümlülüğümüzü sona erdireceğiz." demişti. Ruhani ayrıca anlaşmaya varılamazsa zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracaklarını söylemişti.



ulusal.com.tr