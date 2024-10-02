Avrupa Birliği, İran'ın İsrail'e saldırısını kınadı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Josep Borrell, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını "en sert şekilde" kınadığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Avrupa Birliği, İran'ın İsrail'e saldırısını kınadı
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İran, akşam saatlerinde İsrail'e yoğun bir füze saldırısı gerçekleştirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, saldırının Hamas lideri Heniyye, Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı general Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.

İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısıyla ilgili Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den de açıklama geldi.

Josep Borrell tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "AB, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını en sert şekilde kınıyor." denildi.

Josep Borrell, mesajında "Tehlikeli saldırı ve misilleme döngüsü kontrolden çıkma riski taşıyor. Bölge genelinde derhal ateşkes gerekiyor. AB, bölgesel bir savaşı önlemeye katkıda bulunmaya tamamen kararlı." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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