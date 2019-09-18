Avrupa Birliği İsrail'i ilhak politikaları konusunda uyardı. İlhak adımının çok ciddi sonuçlar doğuracağı belirtilen açıklamada böyle bir durumda Avrupa Birliği'nin gereken adımları atacağı ifade edildi.

Avrupa Birliği İsrail'in ilhak politikasına sert çıktı.



Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ilhak karşısında gerekli adımları atacaklarını söyledi.



Mogherini, Ürdün Vadisi'nde yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurma planının ilhak tartışmalarının ardından geldiğini belirtti.



Açıklamada Doğu Kudüs dâhil işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşim birimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu tekrar vurgulandı.



İsrail'e bu kapsamdaki tüm faaliyetlerine son verme çağrısı yapıldı.



Avrupa Birliği'nin Kudüs de dâhil 1967'deki sınırlar dışında hiçbir değişikliği tanımayacağı kaydedildi.



Açıklamada "Avrupa Birliği durumu çok yakından takip etmeye devam edecek ve olası bir ilhak karşısında gerekli adımları atacak" denildi.





ulusal.com.tr