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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı belli oldu

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen seçildi. Leyen, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığını üstlenen ilk kadın oldu.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı belli oldu

Fransa'nın Strazburg kentinde bir araya gelen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda von der Leyen yeni başkan olarak seçildi.

Parlamentodaki oylamada 383 "evet" ve 327 "hayır" oyu kullanılırken, 22 milletvekili ise çekimser kaldı.

Almanya'nın ilk kadın Savunma Bakanı olan von der Leyen, AB Komisyon Başkanlığını da üstlenen ilk kadın oldu.

Yeni komisyon başkanı, göreve atanmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Leyen, ilk olarak Avrupa parlamentosu başkanı ve üyelerine teşekkür etti. Görev süresi olan beş yıl boyunca Avrupa'yı ileriye taşımak istediğini belirtti.

Avrupa Birliği liderleri, uzun pazarlıklar sonucu AB Komisyonu Başkanlığına von der Leyen'ın atanmasını önermişti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #avrupa birliği
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