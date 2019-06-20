Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin liderleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi. Zirvede AB Komisyon başkanı seçilecek ve Avrupa'nın stratejik gündemi belirlenecek. Zirve boyunca Yunanistan ve Rum Kesimi'nin Türkiye karşıtı lobi faaliyeti yaparak karar çıkartmaya çalıştıkları da gelen bilgiler arasında.

Avrupa Birliği liderleri Brüksel'de düzenlenen Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Zirvede Avrupa Birliği'nin stratejik gündemi ele alınacak.



Avrupa açısından zirvenin önemli maddesi Avrupa Komisyon Başkanının belirlenecek olması. Türkiye için ise zirve, Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'ın Türkiye karşıtı yaptırım kararları aldırması bakımından önem taşıyor.



Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu iddia etmişti.



Taraflar, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı yaptırım kararı alması gerektiğini ve bunun olmaması durumunda AB tarafından alınacak tüm kararları engelleme tehdidinde bulundu. Eğer Türkiye karşıtı karar alınmazsa Rum Kesimi, komisyonun diğer kararlarını veto ederek çalışmaları engelleme yoluna gideceğini duyurdu.



Öte yandan, Almanya ve Fransa Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilecek isim konusunda anlaşamıyor.



Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından AB yönetimine aday gösterilecek isimlerin belirleneceği zirvede liderler arasındaki anlaşmazlıklar bir sonuca varılamaması ihtimalini artırdı.



Almanya Şansölyesi Angela Merkel, komisyon başkanlığı için Avrupa Halk Partisi'nden Manfred Weber'ı desteklediğini kaydetti. Fransız Cumhurbaşkanı Macron ise Weber'in bu görev için "tecrübesiz" olduğunu savundu.



Aynı zamanda iki lider arasında şu ana kadar bir uzlaşı sağlanamasa da tarafların son bir defa zirveden önce baş başa görüşeceği bildirildi.



Avrupa Birliği Komisyonu başkanlığı için, AB adına Brexit müzakerelerini yürüten Michel Barnier'nin ismi geçiyor.



21 Haziran'da sona erecek zirvenin gündem maddeleri arasında Ukrayna'nın doğusu ile Azak Denizi'nde yaşanan gelişmeler, Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımların uzatılması ve Brexit süreci de yer alıyor.



ulusal.com.tr