Avrupa Birliği'nden İran açıklaması

Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri İran ve nükleer anlaşma konusuna açıklama yaptı.

Açıklamada nükleer anlaşmanın çözülme riskinden endişe duyuyoruz" denildi.

Avrupa Birliği, Fransa, Almanya ve İngiltere adına açıklamayı AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini yaptı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Natanz nükleer tesislerine gelişmiş santrifüjler inşa edildiğini teyit ettiği bilgisi paylaşıldı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma sürecinin üçüncü aşamasına başladığını belirtmişti.

ABD yaptırımlarına karşı İran'ın verdiği bu tepki karşısında Avrupalılar gerginliğin azaltılmasını talep etti.

Yapılan açıklamada son gelişmelerin gerginliği azaltmak ve diyaloğu tekrar inşa etmek için diplomatik girişimlerin önemini tekrar ortaya koyduğu kaydedildi.

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