Avrupa Birliği'nden Şam'daki temsilciliğiyle ilgili yeni karar

Avrupa Birliği (AB), Şam'daki temsilciliğiyle ilgili yeni bir karar aldı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Şam'da AB temsilciliğini yeniden açacaklarını duyurdu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Avrupa Birliği'nden Şam'daki temsilciliğiyle ilgili yeni karar
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Suriye'de Beşşar Esad yönetiminin düşmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Avrupa Birliğinden (AB) de Şam'la ilgili önemli bir karar geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda düzenlenen Suriye konulu oturumda açıklamalarda bulundu.

Dün iç savaş sırasında Şam'dan Beyrut'a kaydırılan AB misyonundan üst düzey diplomatik heyeti Şam'a gönderdiğini anımsatan Kallas, "Yeni liderlik ve sivil toplumla ihtiyatlı bir şekilde etkileşime girmek için bir sürece başladık." dedi.

Kallas, "AB'nin Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırız. Bunun tekrar tam olarak faaliyete geçmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bu adımın yapıcı bir etkileşimde bulunmak için çok önemli olduğunun altını çizen Kallas, "Suriye olumlu ama belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Bölgesel aktörlerle birlikte çalışmalıyız. Bu nedenle Arap ülkeleri, Birleşmiş Milletler, ABD ve ayrıca Türkiye ile bir araya gelmek ve aynı prensipleri paylaşmak, aynı mesajları, ne görmek istediğimizi yeni liderliğe de iletmek için son derece önemlidir." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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