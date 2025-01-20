Avrupa Birliği'nden Trump yönetimine mesaj

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, ABD'de yemin ederek göreve başlayacak seçilmiş başkan Donald Trump ile ilgili açıklama yaptı.

Strazburg'da bulunan AP Genel Kurulunda düzenlenen yılın ilk oturumları başlangıcında konuşan Roberta Metsola, Avrupa ve ABD arasındaki bağın "barış, güvenlik ve refahın temel taşı olduğunu" belirtti.

Roberta Metsola, "Zorluklarla karşılaşacak olsak da Avrupa'nın bugün herkes için olumlu bir sonuç elde etmek üzere çalışmaya hazır olduğunu biliyorum. Hepimizin karşı karşıya olduğu jeopolitik gerçekler, ortak değerlerimizin rehberliğinde yenilenmiş bir transatlantik ittifakı gerektirecektir." dedi.

Metsola, AB ile Trump liderliğindeki yeni yönetiml işbirliğini güçlendirme mesajı vererek, "Avrupa, istikrar, fırsat ve umut dolu bir dünyayı şekillendirmek üzere dost ve ortak olarak bağlarımızı güçlendirmek için birlikte çalışmaya hazırdır." dedi.