İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson, ilk resmi yurtdışı ziyaretini Almanya'ya yaptı. Berlin'e Angela Merkel ile görüşen Johnson, ardından Paris'e geçti. Johnson, Merkel ve Macron ile Brexit sürecini görüştü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson , ilk resmi yurtdışı ziyaretini Almanya'ya yaptı. Berlin'de Şansölye Angela Merkel ile görüşen Johnson buradan Paris'e geçerek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.İngiliz Başbakanı Almanya ve Fransa, Avrupa Birliği'nin iki büyük gücüyle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma takvimini, Brexit'i görüştü.İngiliz Başbakanı Johnson'ın Brexit görüşmesi yaptığı ilk adres Berlin'di.İngiliz Başbakan ve Alman Şansölye, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.Merkel, İngiltere'nin AB'den ayrılacağından dolayı üzüldüğünü ancak bu ülkeyle gelecekte yakın ilişkilerin olmasını ümit ettiğini dile getirdi.Şansölye, Almanya'nın anlaşmasız Brexit'e hazırlıklı olduğunu ancak anlaşmalı Brexit'ten de memnuniyet duyacağını kaydetti.Merkel, Brexit'in önündeki en büyük engellerden biri olan tedbir maddesine ilişkin konusuna 30 gün içerisinde bir çözüm bulunabileceğini söyledi.İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Merkel'in sözleri üzerine "Sizi doğru anladıysam, bize 30 gün tanıyorsunuz. Bundan memnuniyet duyarım" şeklinde konuştu.Johnson, "Tedbir maddesinin İngiltere gibi bağımsız ve demokratik ülke için büyük eksiklikleri bulunuyor. Bu maddenin sözleşmeden çıkarılması lazım" dedi.Johnson'ın Şanzelize Sarayı'nda göştüğü Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise yeni bir anlaşma yapmanın söz konusu olmadığına işaret etti."31 Ekim'de anlaşmasız ayrılık dâhil her senaryoya hazırlanıyoruz" diyen Macron, "tedbir maddesinin" İrlanda'da istikrarı sağladığını kaydetti.