Avrupa Parlamentosunda her 4 kadından biri cinsel tacize uğruyor. Araştırma, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nde yapıldı.

Avrupa Birliği'nde yeni yapılan bir araştırmaya göre kadın parlamento çalışanı ve parlamenter kadınların yüzde 85'i psikolojik şiddet kurbanı.



40 yaşın altındaki kadın parlamenterler, psikolojik şiddete ve cinsel tacize daha fazla maruz kalıyor. Kadınlar uğradıkları tacizleri aktarabilecekleri bir mekanizma bulamadıklarından bu tacizler genelde cezasız kalıyor.



Araştırmaya 45 ülkeden 123 kadın katıldı. 81 parlamenter ve 42 parlamento çalışanıyla görüşüldü. Araştırma kadınların Avrupa parlamentolarında fiziksel veya psikolojik saldırıya uğradıklarını ortaya koydu.



Ankete katılan kadınların yüzde 47'si parlamentolarda ölüm tehdidi aldığını veya fiziksel şiddetle tehdit edildiğini belirtti. Araştırma her 100 kadından 68'inin sözlü cinsel tacize ya da cinsel ayrımcı yorumlarla karşılaşıyor. En dikkat çekici sonuç ise Avrupa parlamentolarındaki her 4 kadından birinin cinsel tacize uğramış olması.



ulusal.com.tr



