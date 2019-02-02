İtalya Dışişleri Bakanlığından "Venezuela ikinci Libya olmasın" uyarısı geldi. Açıklamayı Dışişleri Bakanlığı'ndan Manlio di Stefano yaptı. Stefano, Roma'nın başka ülkelerin iç işlerine karışılmasına kesinlikle karşı olduğunu duyurdu. Uluslararası haber ajansları haberi "Venezuela konusunda Avrupa içinde bölünme" başlığı ile paylaştı

Avrupa Parlamentosu'nun muhalefet lideri Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanımasının ardından İtalya karara tepki gösterdi.



İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Guaido'yu Birleşmiş Milletler'in içişlerine karışmama ilkesi gereği başkan olarak tanımıyoruz. Diğer ülkelerin başka bir ülkenin içişlerine karışmasına tamamen karşıyız" denildi.



Di Stefano, yaptığı açıklamada ABD'nin Venezuela ile savaşmak konusunda istekli gözüktüğünü söyleyerek bunun Libya'da yapılan gibi bir hata olduğunu ifade etti.



Di Stefano, Libya'da yaşanan olayların Venezuela'da tekrar etmemesi için çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.



İtalya, 2010'da NATO Libya'ya müdahale kararı verdiğinde şerh koyan az sayıdaki Avrupa ülkesinden biriydi. NATO müdahalesi sonucu Kaddafi'nin iktidarı son bulmuş ve ülkede iç savaş çıkmıştı.



ulusal.com.tr